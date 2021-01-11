ليبيا تسجل 633 إصابة بكورونا و 8 وفيات

سجلت ليبيا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ستمئة وثلاثا وثلاثين إصابة بفيروس كورونا، بين جديدة ومخالطة.

هذا وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيانه الأخير، تماثل تسعمئة وخمسة وأربعين مصابا للشفاء، ووفاة ثماني حالات متأثرة بمضاعفات الفيروس، مشيرا إلى وصول إجمالي الإصابات بكورونا في البلاد إلى مئة وخمسة آلاف، وثلاثمئة وثمانية وسبعين مصابا.

من جانبه أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سبها، تسجيل تسع وعشرين إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، من أصل تسع وستين عينة سحبت للفحص.

وأوضح المركز في تحديثه اليومي للوضع الوبائي بالمدينة، أن الإصابات الجديدة سجلت في كل من سبها والشاطئ وسمنو ووادي عتبة وأوباري وتراغن، هذا ولم يشر المركز إلى وجود حالات شفاء أو وفيات.

وفي صرمان أعلنت لجنة الأزمة لمجابهة وباء كورونا تسجيل ثماني إصابات بكورونا كلها جديدة، وقالت اللجنة إن الإصابات المسجلة كانت من مناطق أم الحشان وأبي الريش والعين وصرمان المدينة .

هذا وأشارت اللجنة في بيان لها حول الوضع الوبائي داخل بلدية صرمان، إلى تسجيل وفاة واحدة مع عدم تسجيل أي حالات شفاء.

وفي سياق متصل أفاد مدير إدارة الخدمات الصحية في بني وليد سامي الوداني، بتوفير جميع المشغلات الخاصة بجهاز البي سي آر اليوم، وبأنه المختبر سيعود للعمل يوم الثلاثاء بشكل طبيعي.

يشار إلى أن لجنة الطوارئ الصحية بإدارة الخدمات الصحية بني وليد، أعلنت في وقت سابق إيقاف العمل داخل المختبر الطبي لنفاد المشغلات وإيقاف سحب العينات من قبل فرق التقصي والاستجابة السريعة، لعدم وجود المشغلات الخاصة بجهاز البي سي آر.

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