صنع الله يعد «أجوكو» بتوفير الميزانيات اللازمة لاستكمال الصيانة

وعد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، بالعمل على توفير الميزانيات اللازمة لتمكين شركة الخليج العربي للنفط «أجوكو» من استكمال أعمال الصيانة الخاصة بمواقعها لتمكين من زيادة إنتاج النفط

جاء ذلك خلال اجتماع صنع الله، صباح اليوم الاثنين، بالمقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، بعضو لجنة الإدارة للعمليات والصيانة والمصافي بشركة الخليج العربي للنفط «أجوكو» فرج المشاي، بحضور عضو مجلس الإدارة للاستكشاف والإنتاج، أبو القاسم شنقير، ومدير إدارة العمليات، سالم بورقيعة، ومدير إدارة الصيانة، عوض اكودير، ومدير إدارة المصافي، ظافر بن على.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع تركز على ثلاثة محاور هي «زيادة معدّلات الانتاج» و«حل مختنقات الكهرباء لحقول الشركة» و«الميزانيات اللازمة لاستكمال اعمال الصيانة».

وأوضحت المؤسسة أن الاجتماع ناقش النشاط العام للشركة وخطط المؤسسة الوطنية للنفط المستقبلية لزيادة معدّلات الإنتاج واستدامته، وتطرق باستفاضة إلى مشاكل الكهرباء بحقول الشركة، بالإضافة إلى مناقشة الاثار العكسية على استجلاب قطع الغيار اللازمة ببعض مواقع الشركة بسبب عدم تسييل الميزانيات المعتمدة، وأثر ذلك على تحقيق واستدامة الانتاج، إضافة إلى حاجة الشركة الملحّة لصيانة ضواغط الغاز بحقل النافورة.

وأثني رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، في ختام الاجتماع على جهود لجنة الإدارة وجميع العاملين بشركة الخليج العربي للنفط وما حققته الشركة من نجاحات وانجازات خلال الفترة الماضية، موضحا «أن المؤسسة الوطنية للنفط في تواصل مستمر مع كل الجهات المعنية بالدولة للحصول على الميزانيات اللازمة التي ستمكنها وشركاتها من تحقيق كل المستهدفات».

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