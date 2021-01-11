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تفجير مخلفات حرب أم مناورات عسكرية.. أنباء متباينة حول أصوات الانفجارات بالوطية

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

أفاد شهود بأنهم سمعوا صوت دوي انفجارات اليوم الإثنين بالقرب من قاعدة “عقبة بن نافع” في الوطية غرب العاصمة طرابلس، والتي تتمركز فيها القوات التركية.

وقال آمر القاعدة، أمحمد الشريف، في تصريحات، إن أصوات الانفجارات في محيط القاعدة بسبب مخلفات ذخائر قديمة يتم التخلص منها، لافتًا إلى أن عمليات التخلص منها ستستمر عدة أيام بسبب الكميات الكبيرة.

وفي رواية؛ فإن الأصوات ناتجة عن مناورة برية للقوات التركية المتمركزة داخل قاعدة، بينما ذكرت أخرى أن الأصوات التي تسمع في قاعدة الوطية ناتجة عن تجريب دبابات جديدة من نوع M60 التركية الصنع.

ورغم اتفاق وقف النار وتوقف كل العمليات العسكرية بالبلاد الموقع باللجنة العسكرية 5+5 برعاية الأمم المتحدة والانخراط الحالي بالمسار السياسي للوصول إلى توافق حول حل الأزمة الليبية، لازالت تركيا ترسل دعما عسكريا إلى قاعدة الوطية الجوية الواقعة غرب ليبيا.

ومنذ شهر ديسمبر2020، أنشأت تركيا جسرا جويا مباشرا بين مطاراتها وقاعدة الوطية، التي أصبحت منذ نهاية يونيو 2020 غرفة عمليات رئيسية وتشغيلية للجيش التركي في غرب ليبيا.

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تعليقات

  • قالوا نفس الكلام عندما ضرب الطيران المجهول مطار مصراته وقال قنونو الكذاب انها للاغام قديمة يتم التخلص منها اما من يقول دبابات صناعة تركية فهو غبى هى دبابات امريكية يتم تجميعها فى تركيا كما يحدث ايضا فى مصر تجمع هذه الدبابات وتشترك فى صناعتها والجيش المصرى يمتلك القوة المدرعة الرابعة فى العالم انسى

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  • هذه الدبابات كانت مقابر جماعية لجنود اللحتلال الاسرائيلى فى غزة وجنوب لبنان ويتم اصطيادها بالكورنت وعبوات ناسفة بدائية للمقاومة !!!

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