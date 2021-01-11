الشريف: البعثة الأممية لا تكاد تخرج من مأزق في الحوار إلا ويواجهها آخر

قال المحلل السياسي سنوسي الشريف إن البعثة الأممية لا تكاد تخرج من مأزق في الحوار الليبي إلا ويواجهها مأزق آخر“، مبينا أن مشكلة القاعدة الدستورية تواجهها عقبات من كل الأطراف المشاركة في الحوار.

وذكر الشريف في تصريح صحفي، أن ممثلي المنطقة الشرقية والجنوبية في الحوار يريدون قاعدة دستورية تحافظ على حقوق الشعب الليبي بشكل عام، ولا تهمل حقوق مناطقهم في المشاركة السياسية وفي المؤسسات الاقتصادية والمالية، وتوزيع الثروات بعدالة، مضيفا أن ممثلي هذين المنطقتين يتمسكون بتطبيق آلية الاختيار بحسب الأقاليم، ويرفضون مسألة المجمع العام في لجنة الحوار.

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