الزبيدي: الوضع ليس بأيدي الليبيين منذ أن عصفت الأزمة بالبلاد في 2011

حذر المحلل السياسي محمد الزبيدي من وجود السلاح المنفلت في إيدي الميليشيات في ليبيا مؤكدا أنه يجعل الحلول السياسية بعيدة المنال.

وأفاد الزبيدي، في تصريحات صحفية بأن الوضع ليس بأيدي الليبيين، مبينا أنه منذ أن عصفت الأزمة بليبيا قبل 10 سنوات، وهناك حالة من عدم الاستقرار”، مشيرًا إلى وجود أطراف متصارعة تعبر عن إرادة دول غير ليبيا ومصلحتها.

وأكد الزبيدي، أن ليبيا تعاني منذ دخول الأطراف المتصارعة من أوروبا وقطر وتركيا، ودخول حلف الناتو بها عام 2011، لافتًا إلى أن الحلول السياسية لن تجدي نفعًا، مبينًا أنه طالما بقي السلاح في أيدي الميليشيات بقيت الحلول بعيدة المنال.

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