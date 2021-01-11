الفيتوري: القوات المسلحة رحبت بمقترح إرسال مراقبين دوليين لتقيم الحجة على الميليشيات

ليبيا – قال المحلل السياسي رضوان الفيتوري إن مثلث (بن جواد، أبوقرين، سوكنة) يعد الخط العريض (سرت – الجفرة)، الذي تحدث عنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وجعله خطًا أحمر للميليشيات التركية.

الفيتوري أوضح في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” أن مندوب السراج الطاهر السني لا يملك إلا أن يؤيد مقترح إرسال مراقبين دوليين لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا عند مثلث “بن جواد – أبوقرين – سوكنة”، خاصة بعد أن لاقى قبولًا من كل المحافل الدولية.

وأكد على أن الجيش رحب ترحيبًا تامًا بالمقترَح؛ لكي يقيم الحجة على الميليشيات غير المنضبطة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية