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العكاري: من المتوقع أن تتوفر السيولة خلال الأيام القادمة وأن يرتفع سقف السحب في المصارف كافة

تم النشر منذُ 53 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عضو لجنة تعديل سعر الصرف التابعة لمصرف ليبيا المركزي طرابلس مصباح العكاري إن المركزي وزع منشورات بتعديل سعر صرف الدينار على المصارف والبنوك العاملة في البلاد؛ من أجل البدء بتطبيقها وتقديم الخدمات للمواطنين.

العكاري وفي تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري أوضح أنه من المتوقع أن تتوفر السيولة خلال الأيام القادمة، وأن يرتفع سقف السحب في المصارف كافة، مشيرًا إلى قيام مصرف الأمان برفع السقف إلى عشرة آلاف دينار في الشهر، وإلى أنه من المتوقع أن يُلاحظ تحسن في السيولة في غضون عشرة أيام إلى أسبوعين، واختفاء الفارق بين الكاش والصكوك.

وبيّن أن دراسة المصرف المركزي تشير إلى قدرته على توفير الدولار عند هذا السعر في حال استمرار إنتاج وتصدير النفط، خاصة في ظل ارتفاع أسعاره العالمية.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليق

  • كفاك كلام فاضي يا عكاري اللى تقول فيه فمعظم المليارات بحوزة الميليشيات ودكاكين العملة فهم الان ليسو بحاجة إلى مصارفكم فلديهم مصارف وخزائن بمنازلهم ولديهم الدولارات بالخارج والداخل وانت تدر فى الرماد فى عيون البسطاء كى يصدقوا معالاجتك الكاذبة بتوحيد سعر صرف الدولار دون النظر إلى التبعات الناتجة عن ذلك فانظر ماذا فعلت شركات الطيران فى أسعار التذاكر الخ فكفاكم كذب ونفاق وضيعتم البلد وسحقتم المواطن وتسمعوا فى كلام الخانب المرتشى حسنى بى التركى الأصل والمفاصل ومن على شاكلته من الاوغاد عملاء الاستعمار والخونة الذين كل همهم ضياع ليبيا وافقار وإذلال شعبها فتبا لكم جميعا .

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