الرعيض: ارتفاع سعر الدقيق في ليبيا سببه ارتفاع أسعاره في السوق العالمية بسنبة 20%

ليبيا – قال عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة محمد الرعيض إن ارتفاع سعر الدقيق في ليبيا سببه ارتفاع أسعاره في السوق العالمية بسنبة 20%، ولا علاقة له بتعديل سعر الصرف.

الرعيض في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري اليوم الإثنين أكد أن مادة الدقيق سترتفع أسعارها بنسبة 18%، مشيرًا إلى أن مصرف ليبيا المركزي لم يفتح اعتمادات استيراد القمح منذ شهر أغسطس الماضي.

وأوضح أن أسعار الإسمنت والمواد الكهربائية والميكانيكية والملابس والأحذية وغيرها من السلع ستنخفض بنسبة 30%، بعد تعديل سعر الصرف عن 4.48 للدولار من قبل المصرف المركزي، مشيرًا إلى أن ارتفاع سعر الخبز سيعوضه المستهلك من أسعار المواد الأخرى التي بدأت في الانخفاض تدريجيًا، وفق قوله.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية