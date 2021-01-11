بومريز يبحث في اجتماع سير العملية التعليمية بالمرج

بحث وزير التعليم، فوزي بومريز، سير العملية التعليمية للعام الدراسي الجديد، وفق الخطة الدراسية المعدة من الوزارة، وذلك خلال اجتماع عقده بمدينة المرج مع مديري المؤسسات التعليمية بالبلدية.

و أثنى الوزير بومريز على جهود مراقبة تعليم المرج، والمعلمين والمعلمات ومديري المدارس بالبلدية، في إنجاح سير الامتحانات، وافتتاح مدارسهم في الموعد المحدد من الوزارة.

هذا وأجرى وزير التعليم، فوزي بومريز، جولة تفقدية في مراقبة التربية والتعليم بالمرج، تضمنت افتتاح مدرسة الحرية للتعليم الأساسي والثانوي بعد الانتهاء من صيانتها.

كما شملت جولة الوزير التي رافقه فيها وكيل التربية والتعليم، ومراقب التربية والتعليم المرج، مخازن مصلحة التقنيات بالمرج، لمتابعة سير عمل توزيع الكتاب المدرسي، وضمان وصوله إلى المؤسسات التعليمية.

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