نقيب الخبازين: ارتفاع أسعار الخبز سببه غلاء الدقيق نتيجة تعديل سعر الصرف

ليبيا – قال نقيب الخبازين خريص محمد إن نقص الخبز في بعض المخابز سببه نفاد مادة الدقيق بعد ارتفاع أسعارها بالسوق التجارية؛ نتيجة تعديل سعر الصرف.

خريص وفي تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري اليوم الإثنين أوضح أن مديري المطاحن رفعوا أسعار الدقيق لتصل إلى 210 دنانير للقنطار الواحد، بعدما كان يباع بـ 155 دينارًا، مشيرًا إلى أن جميع الأصناف المتعلقة بصناعة الخبز ارتفعت أسعارها، لا سيما الزيت وملح الطعام والخميرة.

وأوضح نقيب الخبازين أن مصرف ليبيا المركزي لم يقم بفتح اعتمادات توريد الدقيق لمديري المطاحن منذ أغسطس الماضي، قائلًا: إن المخزون الاستراتيجي من الدقيق والقمح لأي دولة يفترض أن يكون كافيًا لـ 3 أشهر.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية