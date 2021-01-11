اقتصاد الوفاق: نتوقع انخفاضًا في أسعار السلع بعد تعديل سعر الصرف

ليبيا – توقع وكيل وزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق رجب خليل أن تشهد الأسواق انخفاضًا في أسعار السلع بعد تعديل سعر الصرف، مؤكدًا أن معيار الانخفاض يقوم على ملاحظة أسعار سلة غذائية تتكون من 13 أو 14 سلعة.

خليل وفي تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري اليوم الإثنين أوضح أن أولويات وزارة الاقتصاد حاليًا هي تنظيم السوق ومراقبة المستوى العام للأسعار؛ حيث يتم تنظيم السوق بواسطة منح التراخيص للأنشطة الاقتصادية المختلفة، سواء الشركات أو الأنشطة الفردية.

ونوه إلى أن دور الوزارة حاليًا هو تسهيل وتبسيط الإجراءات لطالبي ترخيص مزاولة النشاط سواء كان تجاريًا أم حرفيًا أم صناعيًا، ومنح سجل تجاري بهدف ضمان حقوق التاجر والزبائن.

أما عن الإجراءات التي يجب على الحكومة اتخاذها الآن فقال خليل إن روزنامة الإصلاحات الاقتصادية ومن ضمنها المجلس الاقتصادي الأعلى، بهدف التنسيق والجمع بين منفذي السياسات الاقتصادية الثلاث النقدية والتجارية والمالية وتنسيق السياسات فيما بينها، أمر مهم جدًا للوصول إلى استقرار السوق.

خليل نوّه إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى ضبط القرارات كي لا يمكن التحكم بها من قبل أي كان.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية