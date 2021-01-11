مركز الرقابة يضبط آلة تغليف وكبس وتصنيع أدوية غير مسموح تداولها قانونياً بالخمس

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، ضبط آلة تغليف وكبس وتصنيع أدوية غير مسموح تداولها قانونياً بالخمس، في محاولة لتهريبها من قبل مورد بشكل فردي بدون مستندات قانونية مدعيا أنها آلة تحلية وتعبئة مياه.

جاء ذلك بعدما قام مفتشو الرقابة على الأغذية و الأدوية وحدة ميناء رقابة الأدوية مصراتة وبناء على بلاغ وارد من جمرك ميناء الخمس بالكشف على آلة موردة من الخارج بشكل فردي بدون إجراءات مستندية.

وأوضح رئيس وحدة رقابة الأدوية بميناء مصراتة أسامة الأبيطل، أن الآلة محملة داخل حاوية 20 قدم وعند استدلال صاحب الحاوية أفادهم أنها لتعبئة وتحلية المياه وبعد الكشف عليها تبين أنها آلة تستخدم لكبس وتصنيع الأمصال والأدوية، مؤكدا أنها تستخدم لصناعة الأدوية الممنوع تداولها قانونياً.

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