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الملف الليبي على رأس جدول أعمال زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى القاهرة

تم النشر منذُ 43 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – وصل وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى القاهرة للمشاركة في اجتماع لعملية السلام في الشرق الاوسط؛ بينما سيكون الملف الليبي ضمن المباحثات مع المسؤولين المصريين.

وزارة الخارجية الفرنسية قالت في بيان لها اليوم الإثنين: إن لودريان سيشارك في ثالث اجتماع عمل مخصص لعملية السلام في الشرق الأوسط، مع وزراء خارجية كل من مصر والأردن وألمانيا.

وأشارت إلى أنه من المقرر أن يجري لودريان اتصالات ثنائية مع السلطات المصرية، حيث سيتناول بشكل خاص الأزمات الإقليمية لا سيما في ليبيا، وعملية السلام في الشرق الأوسط ولبنان، وشرق المتوسط.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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