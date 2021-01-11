الفيتوري: المركزي يساهم في ارتفاع سعر رغيف الخبز .. والكبير يتحجج بسرعة استنزاف الاحتياطيات

ليبيا – قال أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي الدكتور عطية المهدي الفيتوري إن سعر رغيف الخبز في ارتفاع منذ مدة، والحكومة عاجزة عن المراقبة وفرض سعر معين على المخابز، مشيرًا إلى أن حجم الرغيف يتغير، فلا يوجد حجم أو وزن محدد له.

أستاذ الاقتصاد أوضح في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” أن مصرف ليبيا المركزي بطرابلس يساهم في ارتفاع الأسعار بطريقة غير مباشرة، عبر عدم فتح اعتمادات كافية للسوق، مشيرًا إلى أن محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير يتحجج بسرعة استنزاف الاحتياطيات، وسط اتهامات تلاحقه بالفساد والمحاباة في منح الاعتمادات.

وأكد على أن استقرار الاقتصاد أهم من انخفاض حجم الاحتياطيات؛ لأن الاحتياطيات غرضها استقرار الاقتصاد، بالإضافة إلى أن ليبيا تملك احتياطيات تكفيها لأكثر من خمس سنوات حتى وإن أغلقت محابس النفط، وفقًا لقوله.

وأشار إلى أسباب أخرى وراء ارتفاع أسعار الدقيق، والتي من بينها ارتفاع سعر الدولار الرسمي من 1.64 إلى 4.46 للدينار، بعد توحيد الأسعار الجديدة، مؤكدًا أن استيراد القمح يكون على السعر الرسمي للدولار والذي شهد طفرة في الأسبوع الأخير، انعكست على الفور على أسعار الدقيق.

كما شدّد في ختام تصريحه على أن الأسعار الجديدة سيكون تأثيرها سلبيًا على المواطن العادي الذي يعتمد دخله على أجر ثابت، ما يؤدي إلى انخفاض دخله الحقيقي.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية