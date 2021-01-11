وزير العمل: لا يجوز إبرام عقود وطنية مع الأجانب

وجه وزير العمل بحكومة الوفاق المهدي الأمين كافة جهات العمل للتعاقد مع العناصر الغير وطنية بعقد استخدام غير وطني حيث لا يجوز التعاقد معها بعقود استخدام وطنية ويتوجب على الجهات المخالفة تصحيح التعاقد المبرمة بالخصوص.

وأوضح الأمين في المنشور رقم 2 لسنة 2021 بشأن تنظيم التعاقد والاستخدام أن بعض جهات العمل لا تقوم باتباع الإسلوب الصحيح في التعاقد مع العناصر الغير وطنية خاصة مع أبناء وأزواج الليبيات (الغير وطنيين) وزوجات الليبيين (غير الوطنيين) والفلسطينيين من حملة جواز سفر أو وثيقة سفر فلسطينية واللاجئين بليبيا والمتحصلين على بطاقة لاجئ من المفوضية السامية للاجئين بموافقة وزارة الخارجية الليبية.