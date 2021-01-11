معلقًا على ارتفاع أسعار الخبز.. البيوضي: مشروع التفقير بدأ ولن يتوقف

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لا نستطيع ان نطلق كلمة ” تفقير ” عن ما يحصل حاليا انما هي حرب باردة يشنها تجار القطاع الخاص وعلاقاتهم الخفية بدول معادية للشعب الليبي والدولة الليبية حربهم ضد القطاع العام المتوازن ومحاولة لعب دور الأبرياء امام المدعي العام –
المشكلة الاساسية تحتاج لقوة شخصية من مدير الادارة الحكومية – فاءز السراج وإقامة القانون التشريعي والعدل عن اي من كان داخل ليبيا وخارجها من اطراف خانوا أماناتهم ودماء شهداء الارض الطيبة فقط لنزوات مادية زاءلة ، لا يطمح اليها اي إنسان شريف ومعتز بوطنيته ويخاف على مصالح بلاده سواء داخليا او خارجيا –
الان الدعم المتوازن للقطاع العام الليبي ووضع خطة صحيحة تستمر عليها القطاعات ببرنامج ( صيانة حسن التوظيف – ادارات عملية ومتواضعة – نتاءج محلية قبل العالمية – التكافل – والاعتماد على الخبرات الليبية الاي تم اهمالها – شحذ الخبرات والعمل في صمت )
كل ما يحدث حاليا الاعتماد على الاستيراد بشكل مباشر وهذا لا يضع قاعدة تابثة ومتنوعة فالاقتصاد تستطيع ان تسير عليها الدولة الليبية بملء ثقلها نحو مستقبل أفضل ومؤمن لبقية الأجيال القادمة – وتفتح فرص لمهارات وخبرات ليبية ربما تستطيع ان تكون مفضل قوي لدعم الحركة الاقتصادية للبلاد بشكل واقعي وملموس وتوفر لهم الدولة الليبية ضمان لحياتهم وصحتهم وابناءهم ويليهم الجيل الحالي حتى يجد شيء يفهمه بقناعة ويضع نصب عينيه ان بلاده جزء من حياته ولا يسطيع ان يفرط في حبة تراب من ارضه . والله المستعان .
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