معلقًا على ارتفاع أسعار الخبز.. البيوضي: مشروع التفقير بدأ ولن يتوقف

ليبيا – قال الكاتب والمحلل السياسي سليمان البيوضي إن ارتفاع أسعار الخبز مع استمرار الصمت سيؤدي لمزيد من الإمعان في محاولة إذلال الليبيين وفرض الوصاية عليهم.

البيوضي اعتبر في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن مشروع التفقير بدأ ولن يتوقف، وسيتبعه مشروع استلاب الهوية وتوطين اللاجئين والمهاجرين، لتغيير وجه ليبيا ليكون تفتيت الكيان تتويجًا لكل الجرائم.