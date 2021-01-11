الزايدي يبحث سبل حل مختنقات بلدية البريقة

بحث وزير الحكم المحلي عادل الزايدي، مع وفد من أعيان وحكماء بلدية البريقة، جملة من المتطلبات الاجتماعية والخدمية لرفع المستوى المعيشي بالمدينة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الزايدي في مكتبه بمدينة بنغازي، أكد فيه على تذليل كافة الصعاب.

كما ناقش الزايدي، آخر مستجدات المشاريع المنفذة في بلديتي شحات والقيقب، وأبرز الصعوبات التي تواجه سير عملها، وآليات تذليلها.

وذلك خلال اجتماع عقده مع رئيس المجلس التسييري لبلدية القيقب علي اجريبيع، ومسؤولين آخرين، تناول المشاريع الخاصة بالبنية التحتية وسبل تسهيل عملها، بالإضافة إلى المشاريع المتعثرة بالمجالس التسييرية .

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