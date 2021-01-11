السيسي ولودريان يتفقان على التعاون للحد من التدخلات الخارجية في ليبيا

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وأكدت الرئاسة المصرية، في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه تم التوافق بين السيسي ولودريان حول تضافر الجهود المشتركة بين الجانبين لترسيخ المسار السياسي على نحو شامل يتناول كافة جوانب الأزمة الليبية، ويسهم في القضاء على الإرهاب، ويحافظ على موارد الدولة ومؤسساتها الوطنية، ويحد من التدخلات الخارجية.

وأضافت الرئاسة، أن اللقاء تطرق إلى مناقشة التطورات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً في منطقة شرق المتوسط، مؤكدة أن السيسي ولودريان اتفقا على مواصلة التنسيق المنتظم بين مصر وفرنسا في هذا الصدد، لا سيما في ضوء التوافق بين المصالح السياسية والاقتصادية للبلدين.

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