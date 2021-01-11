صبراتة تحتضن مناظرة لمترشحي المجلس البلدي

نظم بيت شباب صبراتة المناظرة الأولى لمترشحي انتخابات المجلس البلدي في المدينة، حيث تضمنت التعريف بالبرنامج الانتخابي من حيث الرؤية والرسالة والأهداف والأسباب التي دفعت المترشحين للترشح.

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