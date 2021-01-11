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صبراتة تحتضن مناظرة لمترشحي المجلس البلدي

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

نظم بيت شباب صبراتة المناظرة الأولى لمترشحي انتخابات المجلس البلدي في المدينة، حيث تضمنت التعريف بالبرنامج الانتخابي من حيث الرؤية والرسالة والأهداف والأسباب التي دفعت المترشحين للترشح.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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