غوتيريش: أحرزنا تقدماً نحو الحل السياسي في ليبيا

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن الأمم المتحدة أحرزت تقدما في عدة دول بما فيها ليبيا.

أضاف في تصريحات: ” المفسدون يزيدون من صعوبة المضي قدما نحو حل سياسي بعد وقف إطلاق النار في ليبيا، و نحتاج أن نضع حدّا لتدخل الدول التي تقوض إمكانية اتحاد تلك الدول المتنازعة هناك”.

وواصل “غوتيريش”: “نشدد على أهمية وجود مجلس أمن موحد للأمم المتحدة، وأن تتغلب القوى الكبرى على خلافاتها وتعمل معا، ونحن بحاجة إلى مجلس أمن قوي قادر على اتخاذ القرارات وتنفيذها للتأكد من تنفيذ وقف إطلاق النار المعلن، وذلك لم يتحقق بعدُ”.