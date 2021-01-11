اللجنة التوعوية في سرت تستعد لزيارة المدارس لمتابعة الإجراءات الاحترازية

تستعد اللجنة التوعوية المشكلة من قبل المجلس التسييري لبلدية سرت للقيام بزيارات إلى المدارس التابعة لمراقبة التعليم في البلدية من أجل المتابعة والتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» بحسب ما نشرته البلدية عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت بلدية سرت إن اجتماع موسع عقد ظهر اليوم الأربعاء، بمراقبة التعليم ضم رئيس وأعضاء لجنة التوعية ببلدية سرت ومراقب التعليم بالبلدية ورئيس وعدد من أعضاء اللجنة الاستشارية بمراقبة تعليم.

وأوضحت البلدية أن الاجتماع جرى خلاله «الاتفاق خلاله على شروع اللجنة في زيارة المؤسسات التعليمية ومباشرة أعمال التوعية بها وتكليف مدراء المدارس بالتعاون مع اللجنة وتسهيل مهامها وتنفيذ تعليماتها التوعوية بكل دقه واتخاذ كل الاجراءات الاحترازية وتنفيذ توصيات اللجنة الطبية الاستشارية بالخصوص».

وأضافت البلدية أن مراقبة التعليم بالبلدية ستتولى «تنويه كافة إدارات المدارس لتوخي أعلى درجات الاحتراز من الجائحة والتقيد بما يصدر من خطط وتعميمات من اللجان العلمية والاهتمام بالنظافة العامة للمدارس ومراعاة التباعد الجسدى وارتداء الكمامات للطلاب».

وذكرت البلدية أن هذه الإجراءات تأتي «حرصا على سلامة الطلاب الدارسين في مختلف المراحل التعليمية التعليم (المبكر ـ الأساسي ـ الثانوي) ببلدية سرت ولضمان بيئة تعليمية آمنة من خلال التقيد بأعلى درجة للاحتراز من تفشي جائحة كورونا».

وأشارت البلدية إلى أن اجتماع اليوم يأتي في إطار تفعيل قرار رئيس المجلس التسييرى لبلدية سرت رقم 48 لسنة 2020 بشأن تشكيل لجنه توعوية على مستوى بلدية سرت تناط لها مهمة إعداد برنامج متكامل بالمؤسسات التعليمية والخدمية بشأن الوقاية من جائحة كورونا.

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