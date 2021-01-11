اجتماع بالوطنية للنفط لمناقشة زيادة معدلات الإنتاج

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أن رئيس مجلس الإدارة مصطفى صنع الله اجتمع، صباح يوم الاثنين، بعضو لجنة الإدارة للعمليات والصيانة والمصافي بشركة الخليج العربي للنفط فرج المشاي ، بحضور عضو مجلس الإدارة للاستكشاف والإنتاج أبو القاسم شنقير في مقر المؤسسة.

وأوضحت المؤسسة، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة النشاط العام للشركة وخطط المؤسسة الوطنية للنفط المستقبلية لزيادة معدّلات الإنتاج و استدامته ، كما تم التطرق باستفاضة الى مشاكل الكهرباء بحقول الشركة ،بالإضافة الى مناقشة الآثار العكسية على استجلاب قطع الغيار اللازمة ببعض مواقع الشركة بسبب عدم تسييل الميزانيات المعتمدة ، و أثر ذلك على تحقيق و استدامة الإنتاج ، كما تمت مناقشة حاجة الشركة الملحّة لصيانة ضواغط الغاز بحقل النافورة .

من جانبه، أوضح صنع الله بأن المؤسسة الوطنية للنفط في تواصل مستمر مع كل الجهات المعنية بالدولة للحصول على الميزانيات اللازمة التي ستمكنها وشركاتها من تحقيق كل المستهدفات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24