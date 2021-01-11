منظمات ومؤسسات حقوقية ليبية تستنكر الأداء السيء لمفوضية اللاجئين في طرابلس

استنكرت عدد من المنظمات والمؤسسات الحقوقية في ليبيا الأداء السيء لفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في البلاد.

وأصدرت المنظمات بيانا مشتركا تناول قضية وفاة طالب اللجوء الصومالي شعيب عثمان إبراهيم بسبب الانتهاكات التي طالته على يد العصابات وتجار البشر وإهمال مفوضية اللاجئين في طرابلس لحالته، معتبرة أن حالة شعيب ليست الوحيدة التي تهمل فيها المنظمة بهذا الشكل.

ودعا البيان رئيس بعثة مفوضية اللاجئين، جان بول كافالييري، للوقوف بنفسه على سير العمل داخل ليبيا وأن يوصي بتغيير أماكن تواجد المكاتب حيث أن مكتبين فقط داخل العاصمة لا يكفيان في بلد تدعي المفوضية أن المسجلين فيها تجاوز 44 ألف شخص .

وطالب البيان بتحمل المفوضية مسؤوليتها أمام القصر والنساء وأن تخصص لهم حماية حقيقية وفي حال عجزها أو كانت هناك عراقيل أو موانع من حكومة الوفاق عليها أن تعلن ذلك .

وشدد البيان على ضرورة إحسان المفوضية لاختيار موظفيها وأن تعتمد معايير أساسية أثناء توظيفهم وأن يكون لديهم القدر الكافي من الرغبة في العمل الإنساني ويكون مبدأ حقوق الإنسان شيئا متأصلا فيهم .

كما أكد على أهمية حسم المفوضية أمرها مع سلطات حكومة الوفاق بخصوص احترام المسجلين لديها وأن تتوقف الحكومة عن احتجازهم بعد تسجيلهم .

ودعا البيان حكومة الوفاق لفهم التزاماتها القانونية تجاه المسجلين لدى مفوضية اللاجئين وكذلك طالبت وزارة الداخلية بالحكومة أن تصدر تعليماتها بالتوقف عن احتجاز المسجلين لدى المفوضية خصوصا النساء والأطفال باعتبار أنها وافقت على وجود المفوضية في ليبيا وسمحت لها بتسجيلهم ونقلهم الى بلد ثالث.

وحث البيان وزارة الصحة بحكومة الوفاق على أن يكون لها دور في حالات الطواري وتعطي تعليمتها بعلاج واستقبال الحالات المرضية التي تعجز عن الوصول للمفوضية وألا يشترط أثناء طلب العلاج إثبات الوضع القانوني للمري.

هذا ووقع على البيان كل من:

1. مؤسسة بلادي لحقوق الإنسان (BHR)، صبراتة

2. مؤسسة العابرين لمساعدة المهاجرين والخدمات الإنسانية، طبرق

3. منظمة صوت المهاجر، الزاوية

4. مؤسسة الصحافة الحرة، صبراتة

5. جمعية الخير للأشخاص ذوي الإعاقة، صبراتة

6. جمعية لآلئ الخير للإغاثة، صبراتة

7. جمعية بصمة أمل لأطفال التوحد، صبراتة

8. منظمة شموع لا تنطفي لذوي الإعاقة، صبراتة

9. جمعية الشراع لمكافحة الايدز والمخدرات

10. جمعية التبيان لحقوق الانسان درج

11. مؤسسة رواد الفكر ماترس

12. منظمة شباب ماترس

13. منظمة المسار بدرج

14. منظمة تبينوا لحقوق الانسان نالوت

15. جمعية القلوب البيضاء سبها

16. منظمة شباب التوارق للحوار والمناظرة سبها

17. جمعية تموست الثقافية الاجتماعية، سبها

18. الشبكة الليبية لحماية حقوق الطفل، طرابلس

19. اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان , طرابلس

20. النصير لحقوق الإنسان، طرابلس

21. منظمة البريق لحقوق الطفل، طرابلس

22. منظمة الأمان لمناهضة التمييز العنصري- مرزق .

23. منظمة أربن لتوجه المدني – الكفرة.

24. جمعية حكمة النساء للمرأة والثقافة – الكفرة.

25. جمعيةČabu للثقافة والتراث – الكفرة.

26. جمعية مد يد العون للأعمال الخيرية – الكفرة.

27. منظمة التواصل الثقافية الاجتماعية – أوباري.

28. منظمة أمل الجنوب للسلام والتنمية المستدامة – مرزق

29. منظمة 17 فبراير للبيئة وحقوق الإنسان، طرابلس

30. منظمة التضامن لحقوق الإنسان، طرابلس

31. المنظمة العربية الدولية لحقوق المرأة، طرابلس

32. منظمة حقوقيون بلا قيود، بنغازي

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