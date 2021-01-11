متحدث باسم البرلمان الليبي: عقيلة صالح يزور فرنسا بدعوة رسمية لمدة يومين

يزور رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الاثنين، وهي الزيارة التي تأتي بدعوة رسمية، وتستمر لمدة يومين.

بنغازي- سبوتنيك. قال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق ردا على سؤال لوكالة “سبوتنيك” حول زيارة صالح لفرنسا “نعم، بدعوة رسمية، وتستغرق يومين”.

وكانت السلطة الفرنسية منذ سنة 2011 لاعباً رئيسياً في الأزمة الليبية خلال فترة رئاسة نيكولا ساركوزي حينذاك وهي من شنت أول حملة عسكرية سميت “فجر أوديسا” قبل قرار مجلس الأمن الدولي الذي ينص على حماية المدنيين، والتي على أساسها نفذ الناتو ضربات جوية لعبت دوراً محوريا في إسقاط نظام العقيد الراحل معمّر القذافي بالتعاون مع عدد من الدول الغربية والإقليمية.

ومنذ ذلك الحين لم تبتعد فرنسا دبلوماسيا وسياسيا عن الملف الليبي وقد احتضنت عدة مرات لقاءات ومؤتمرات تجمع الأطراف الليبية المتنازعة من أجل التوصل إلى اتفاق لحل الأزمة السياسية.

وكان متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، قال إنه لا حل عسكريًا في ليبيا، وإن الأولوية لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 23 أكتوبر، والذي يلحظ خروج القوات الأجنبية والمرتزقة الأجانب، واستكمال العملية السياسية بإشراف الأمم المتحدة.

وتابع المتحدث الفرنسي “ندعو كل الأطراف الليبيين إلى دعم هذه العملية، والامتناع عن استئناف الأعمال القتالية وتركيز الجهود على تشكيل حكومة جديدة وتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة في 24 ديسمبر 2021، وفق مقررات المنتدى السياسي الليبي تحت إشراف الأمم المتحدة”.