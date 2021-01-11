الضمان الاجتماعي بالمرج يعقد اجتماعه الدوري الأول للعام الجاري

عقدت إدارة صندوق الضمان الاجتماعي المرج أمس، اجتماعها الدوري الأول لعام ألفين وواحد وعشرين، لتقييم أعمالها وأعمال اللجان المشكلة، والاطلاع على الإجراءات التنظيمية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا