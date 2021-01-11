بركان الغضب: التعرف على جثة مجهولة بمقابر ترهونة

أعلنت عملية بركان الغضب تحديد هوية جثة مجهولة الهوية جرى انتشالها من مقبرة جماعية بمدينة ترهونة.

وأكدت عملية بركان الغضب أن زوجة المواطن مسعود علي انديش تعرفت على جثة زوجها من الملابس والعلامات المميزة بالجسم في اليوم الثالث لمعرض الملابس والمتعلقات الشخصية للجثث التي تم انتشالها من المقابر الجماعية فى مشروع الربط ترهونة.

وأشارت عملية بركان الغضب إلى أن انديش من مواليد 1969 ترهونة وكان فقد في 21 ديسمبر 2019.

وأوضحت عملية بركان الغضب أن أسر ستة مفقودين تعرفوا على ذويهم في اليومين والأول والثاني من المعرض.