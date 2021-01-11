مصادر إعلامية: معيتيق يصل روما في زيارة عمل

وصل نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق إلى العاصمة الإيطالية روما، في زيارة عمل بحسب وكالة نوفا.

وقالت مصادر مقربة من الملف الليبي إن أجندة معيتيق المنحدر من مصراتة مقر المستشفى العسكري الميداني الإيطالي لاتزال في طور التنفيذ.

وبحسب المصادر يلتقي معيتيق مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج والمبعوثة الأممية بالإنابة في ليبيا ستيفاني وليامز في أحد فنادق العاصمة الإيطالية.

ومن المقرر أن يلتقي معيتيق غدا وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني كما يمكن أن يلتقي أيضا وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو.

كان السراج التقى في روما رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي و دي مايو وويليامز وسفير الولايات المتحدة في ليبيا ريتشارد نورلاند.