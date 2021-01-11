إطلاق حملة في اجدابيا لوقف “نزيف المياه”

انطلقت الحملة الوطنية للحفاظ على مكونات النهر الصناعي في مدينة اجدابيا، تحت شعار “أنقذوا النهر الصناعي”، وتم تدشينها برعاية المكتب الإعلامي لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر بحضور مجموعة من مهندسي وخبراء الجهاز.

وتم خلال الحفل تقديم عرض مفصل عن المشروع ومكوناته والجداول الدورية لكميات الاستهلاك للمنظومة الأولى، كذلك قدّم مدير إدارة المشروعات عرضاً مرئياً للاعتداءات التي تعرّض لها المشروع خلال السنوات الأخيرة.

واختُتم الحفل بمؤتمر صحافي عن الحملة التي ستستمر حتى 22 من مارس 2021 وهو التاريخ الذي يوافق اليوم العالمي للمياه.

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