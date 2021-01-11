وزيرا خارجية مصر وألمانيا يؤكدان على ضرورة إخراج المرتزقة من الأراضي الليبية

أعلنت مصادر صحفية، اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية المصري سامح شكري بحث تطورات الأزمة الليبية مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس.

وذلك عقب ختام الاجتماع الوزاري الرباعي المعني بعملية السلام في الشرق الأوسط.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، إن الوزيرين استعرضا خلال اللقاء مُجمل الملفات الثنائية بجوانبها السياسية والاقتصادية والتنموية، وسُبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يحقق مصالح البلدين، كما تبادلا الرؤى حيال مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية.

واستعرض شكري، الجهود الدؤوبة التي تبذلها القاهرة من أجل استعادة أمن ليبيا واستقرارها وتماسك مؤسسات الدولة فيها، انطلاقًا من موقف مصر القائم على ضرورة الوصول لحل سياسي للأزمة الليبية وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومخرجات إعلان القاهرة ومسار برلين بما يُراعي كافة الجوانب المختلفة للأزمة، ويقضي على أية تدخلات خارجية أو أي تواجد للإرهابيين والمرتزقة والقوات الأجنبية على الأراضي الليبية.

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