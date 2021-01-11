انطلاق فعاليات المعرض الثالث للأسرة المنتجة بمدينة نالوت

أصناف ومنتجات عديدة كانت حاضرة في المعرض النسائي الثالث للتسوق التي تشرف عليه جمعية توينزا الخيرية للنهوض بالمرأة والطفل في نالوت.

المعرض النسائي المقام تحت شعار، طموح بلا حدود، عرضت فيه منتجات منزلية وصناعات تقليدية أبرزت دور المرأة في المجتمع.

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