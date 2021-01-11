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صنع الله : نتواصل مع الدولة للحصول على الميزانيات اللازمة

تم النشر منذُ 58 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية/عبدالله الزائدي |

11 January, 2021

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله  ، صباح اليوم الاثنين ، مع عضو مجلس ادارة شركة الخليج العربي للنفط فرج المشاي  المشاكل التي  تعوق تحقيق مستهدفات الشركة من الإنتاج

وتناول الاجتماع مشاكل   الكهرباء بحقول الشركة ، و الآثار العكسية على استجلاب قطع الغيار اللازمة ببعض مواقع الشركة ، والتى حدثت بسبب عدم تسييل  الميزانيات المعتمدة ، وتأثيره  على  استدامة  الإنتاج ، وحاجة الشركة الملحّة لصيانة  ضواغط الغاز بحقل النافورة 

وبحسب إعلام المؤسسة ، قال صنع الله خلال الاجتماع الذي عقد بمقر المؤسسة بطرابلس ،  بأن المؤسسة في تواصل مستمر مع كل الجهات المعنية بالدولة للحصول على الميزانيات اللازمة التي تمكنها وشركاتها من تحقيق كل المستهدفات.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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