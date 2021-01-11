صنع الله : نتواصل مع الدولة للحصول على الميزانيات اللازمة

بوابة إفريقيا الإخبارية/عبدالله الزائدي |

11 January, 2021

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله ، صباح اليوم الاثنين ، مع عضو مجلس ادارة شركة الخليج العربي للنفط فرج المشاي المشاكل التي تعوق تحقيق مستهدفات الشركة من الإنتاج

وتناول الاجتماع مشاكل الكهرباء بحقول الشركة ، و الآثار العكسية على استجلاب قطع الغيار اللازمة ببعض مواقع الشركة ، والتى حدثت بسبب عدم تسييل الميزانيات المعتمدة ، وتأثيره على استدامة الإنتاج ، وحاجة الشركة الملحّة لصيانة ضواغط الغاز بحقل النافورة

وبحسب إعلام المؤسسة ، قال صنع الله خلال الاجتماع الذي عقد بمقر المؤسسة بطرابلس ، بأن المؤسسة في تواصل مستمر مع كل الجهات المعنية بالدولة للحصول على الميزانيات اللازمة التي تمكنها وشركاتها من تحقيق كل المستهدفات.