الدرقاش: وصفنا بالإنكشاريين مدعاة للفخر والاعتزاز

قال مروان الدرقاش، المحلل السياسي من مصراتة، والمقرب من المفتي المعزول الصادق الغرياني، إن: “الكراغلة مكون عريق من الشعب الليبي أبناء غزاة قدموا إلى ليبيا بعد أن استنجد بهم أهلها وكان لهم فضل بعد الله تعالى في حفظ هذا البلد من التنصير على أيدي الأسبان” على حد قوله.

أضاف “الدرقاش” على حسابه بفيسبوك اليوم: “لذلك وصفك لغيرك بأنه كرغلي هو مدعاة للفخر وليس للاحتقار كما يطيب للبعض بقوله (كرغلي وانكشاري) وغيرها من الأوصاف التي لو فَقِه التاريخ من يعيبها لأدرك أنها أوصاف تدعو للفخر والعزة وليس للاحتقار” على حد تعبيره.

وواصل “الدرقاش”: “الكراغلة جاءوا إلى ليبيا مجاهدين في سبيل الله ولم يأتوها جياعاً أو طلباً للمرعى” على حد قوله.