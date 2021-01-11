وكيل «تعليم الوفاق»: الميزانية التشغيلية للمدارس ستركز على مواد التنظيف والتعقيم

تفقد وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق عادل جمعة، اليوم الاثنين، سير الدراسة ببلدية تاجوراء.

وشملت الزيارة مدارس شهداء الانتفاضة، وعبدالكريم للتعليم الأساسي، والصابرين، ومدرسة أحفاد المختار للتعليم الأساسي، وفق ما نشرته صفحة الوزارة على موقع «فيسبوك».

واطمأن الوكيل على توفّر الكتاب المدرسي لتلاميذ الصف الأول، والبدء في توزيعه عليهم، وكذلك توفّر الكتب المدرسية لباقي المراحل، مع وجود شكاوي من مديري المدارس من التأخر في توزيع الخطاطات، وكذلك حاجة عدد من المدارس للسبورات.

وأعطى الوكيل تعليماته للمراقب بشأن «سرعة التنسيق لاستلام احتياجاته وطمأنهم بتوفير كافة التجهيزات المطلوبة»، موضحاً للعاملين بالمراقبة أن «صكوك الميزانية التشغيلية سيتم توزيعها على المدارس التابعة لبلدية تاجوراء، مع ضرورة تقديم تقرير عن الميزانية التشغيلية عن العام السابق، وسيتم إصدار تعميم بأوجه صرفها، والذي سيركز على مواد التنظيف، ومواد التعقيم».

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