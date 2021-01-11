صنع الله: العاملون بشركة مليته بذلوا جهودا استثنائية للمحافظة على معدلات الإنتاج

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله خلال اجتماعه مع رئيس لجنة إدارة المشغل لشركة مليته للنفط والغاز محمد بن شتوان إن العاملين بالشركة بذلوا جهودا استثنائية للمحافظة على معدلات الانتاج، رغم التحديات التي يمر بها قطاع النفط في هذه المرحلة.

وأضاف صنع الله خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الاثنين بمقر المؤسسة بالعاصمة طرابلس، إن المؤسسة تعمل بالتنسيق مع كل الجهات المعنية بالدولة للحصول على الميزانيات اللازمة لتسيير أعمال القطاع وتحسين ظروف العاملين، وتحقيق مستهدفات دعم اقتصاد الدولة الليبية الذي يعتمد بشكل أساسي على النفط.

وجرى خلال الاجتماع بحث التقدم الحاصل في تطوير القطع البحرية A&E ، تزامناً مع خطط المؤسسة للوصول بالإنتاج لأعلى المعدلات كما جرى مناقشة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الشركة بمواقعها لمجابهة جائحة كورونا، كما تم التطرق إلى مساعي الشركة لتحسين مستوى الخدمات للمستخدمين بمواقع الشركة المختلفة.

وأوضح بن شتوان أن لجنة الإدارة لن تدّخر أي جهد من أجل تحسين الخدمات بمختلف المواقع، وتوفير ظروف العمل الجيدة والبيئة المناسبة، ليتمكن جميع المستخدمين من أداء عملهم على أكمل وجه وبالصورة المطلوبة، مؤكداً بأن شركة مليته تعمل بكل طاقاتها رغم كل التحديات للمحافظة على معدلات الانتاج وزيادته.