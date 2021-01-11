نورديك مونيتور: المبعوث الرئاسي التركي إلى ليبيا متورط في عمليات سرية ومهمات خاصة بالبلاد

قال موقع نورديك مونيتور السويدي، إن المبعوث الرئاسي الخاص لتركيا إلى ليبيا أمر الله إشلر ساعد في تعزيز عمل الشركات العائلية في ليبيا أثناء مشاركته في عمليات سرية ومهمات عمل خاصة أمر بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ولفت الموقع إلى أن شقيق إشلر ويدعى أحمد سامي إشلر لديه تعاملات تجارية في قطاعات مختلفة داخل ليببا، وعمل تحت غطاء سياسي وفره شقيقه أمر الله الذي يتمتع بعلاقات ممتازة مع أردوغان -رئيس الوزراء في ذلك الوقت- إذا كان أمر الله يعمل كمترجم ومستشار للشؤون العربية.

ولفت الموقع إلى أنه تم إرسال أمر الله في مهمة سرية إلى ليبيا مباشرة بعد أن اختتم أردوغان رحلته الرسمية هناك في عام 2010، ورافق أمر الله مسؤول أمني كبير من وحدة الحماية الوقائية لأردوغان خلال الزيارة التي تم إبعادها عن الأنظار.

وأكد الموقع أنه كوفئ أمر الله لاحقًا من قبل أردوغان الذي عينه نائبًا لرئيس الوزراء.

ولفت الموقع إلى استمرار أعمل شقيقه أحمد على الرغم من اهتزازها بالأحداث المضطربة في ليبيا حتى أنها توسعت إلى دول أخرى في إفريقيا، فعلى سبيل المثال تم تعيينه كمنسق لأفريقيا من قبل مجموعة البيرق التركية وهي تكتل إسلامي لديه مشاريع في مختلف القطاعات من الإعلام إلى البناء.

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