الثني يؤكد ضرورة الدفع بالمرأة في مؤسسات الدولة

أكد رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني خلال لقائه اليوم الإثنين رئيس مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني ابريكة بالتمر على ضرورة الدفع بالمرأة في مؤسسات الدولة.
وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن الثني شدد خلال الاجتماع الذي عقد في ديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، على أن المرأة جزء لا يتجزأ من المجتمع ومن حقها ممارسة كامل حقوقها والاضطلاع بدورها الرائد في شتى المجالات.
واطلع الثني على سير عمل مفوضية المجتمع المدني، ودورها في دعم انتخابات المجالس البلدية، ومراقبتها وأكد على ضرورة عقد لقاءات متتالية لدعم المفوضية ولضمان دور المرأة في المجتمع.
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