الثني يؤكد ضرورة الدفع بالمرأة في مؤسسات الدولة

أكد رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني خلال لقائه اليوم الإثنين رئيس مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني ابريكة بالتمر على ضرورة الدفع بالمرأة في مؤسسات الدولة.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن الثني شدد خلال الاجتماع الذي عقد في ديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، على أن المرأة جزء لا يتجزأ من المجتمع ومن حقها ممارسة كامل حقوقها والاضطلاع بدورها الرائد في شتى المجالات.

واطلع الثني على سير عمل مفوضية المجتمع المدني، ودورها في دعم انتخابات المجالس البلدية، ومراقبتها وأكد على ضرورة عقد لقاءات متتالية لدعم المفوضية ولضمان دور المرأة في المجتمع.