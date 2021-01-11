الوكالة الأمريكية للتنمية تتصدق على درنة بـ 38 فصلاً دراسيًا

تصدق مكتب المبادرات الانتقالية، التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بـ 38 فصلاً دراسيًا جاهزًا وثمانية مكاتب مسبقة الصنع، مع جميع لوازمها، إلى “درنة”، في أواخر عام 2020.

وأوضح المكتب، أنه قام بتسليم هذه الفصول الدراسية، في إطار المساعي الرامية لاستئناف النشاط التعليمي داخل المناطق التي كانت تعاني من نقص الخدمات، بسبب وقوعها تحت سيطرة مجموعات متطرفة حتى عام 2018.

وذكر المكتب أنه سيتولى تسريع عملية استعادة الأجواء المناسبة في درنة لضمان منع عودة التطرف مرة أخرى.

وتصدق المكتب بأكثر من 11,200 مكتبًا للفصول الدراسية إلى “درنة وطرابلس ومصراتة وسبها” بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم.

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