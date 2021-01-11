الترجمان: أنقرة تسعى لإفساد أي توافق بين الليبيين للسيطرة على ثروات البلاد

أكد المحلل السياسي خالد الترجمان، أن وزير الدفاع بحكومة الوفاق غير المعتمدة صلاح الدين النمروش، سعى لتكون تركيا صاحبة القرار أولًا وأخيرًا في المسألة الليبية، سياسيًا وأمنيًا وعسكريًا واقتصاديًا.

وأوضح الترجمان، في تصريحات صحفية، أن النمروش قام باستدعاء قوات طرابلس على عجل إلى أنقرة، في محاولة لتنفيذ هذا الأمر.

وشدد الترجمان، على أن تركيا تعلم أنها لن تجد لنفسها موضع قدم في ليبيا بعد توصل اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5 +5) لاتفاق، والذي يهدف في المقام الأول لإخراج ميليشياتها؛ لافتا إلى أنه بسبب ذلك تسعى أنقرة لإفساد أي توافق بين الليبيين للسيطرة على ثروات البلاد ومناجم الذهب.

ولفت إلى أن الليبيين يتوجّسون خيفة من هذه الاجتماعات التي لا تعلن أهدافها الحقيقية، مشيرًا إلى أن أنقرة تعد خططًا جديدة للاستيلاء على منطقة الهلال النفطي بالإضافة إلى غزو سرت – الجفرة.

وأشار الترجمان إلى أن هناك موضوعًا طالما تطرحه الميليشيات المسلحة، وهو إيجاد جسم عسكري تحت مسمى “الحرس الوطني”، لاستيعاب كل الميليشيات في جسم عسكري واحد يضاهي القوات المسلحة، ويحاول إخراجها من مشهد حماية الوطن.

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