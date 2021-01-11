“إجراءات مشددة” في سرت لمحاربة كورونا

عُقد اجتماع في سرت لمتابعة آخر المستجدات بشأن ملف وباء كورونا، استمع خلاله المجتمعون إلى إحصائية تتضمن الحالات المصابة بفيروس كورونا في المدينة حاليا والتي تقارب 500 حالة، 100 منها نشطة في حين بلغت أعداد الوفيات 34 وفاة.

واتفق المجتمعون على ضرورة تشديد الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة فيروس كورونا خاصة في المدارس وجامعة سرت وكافة التجمعات كالأسواق وغيرها، وتكثيف الحملة التوعوية بإشراف لجنة التوعية المشكلة بقرار رئيس المجلس التسييري للبلدية، وإقامة محاضرات توعوية وإرشادية لكافة التجمعات للتعريف بخطورة الوباء.

وتم أيضا التأكيد على اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس، والاتفاق على ضرورة اتخاذ إجراءات من بلدية سرت للحد من المناسبات الاجتماعية ومخاطبة محكمة سرت بالخصوص، وإقفال صالات الأفراح حالياً نظراً لتفشي الفيروس ومنع انتشاره، وفرض ارتداء الكمامة على جميع المواطنين.

كما قرر المجتمعون تكليف جهاز الحرس البلدي سرت بمتابعة فرض وتوفير الكمامات والإجراءات الوقائية للمواطنين بكافة الأسواق التجارية العامة والمحلات وأسواق بيع المواشي والخضروات في المدينة.

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