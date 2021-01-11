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إقرار خطة وطنية للتعامل مع كورونا

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وضعت اللجنة المشتركة بين المركز الوطني لمكافحة الأمراض ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية خلال اجتماعها الأول، خطة وطنية للتعامل مع كورونا.

وسيتم الشروع بتطبيق الخطة خلال الأيام المقبلة، لضبط الرقابة على الأدوية والأغذية ووضع معايير للسلامة الغذائية والدوائية لمكافحة الأمراض والأوبئة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توحيد الجهود والعمل المشترك بين مؤسسات الدولة، من أجل الرقي بمستوى الخدمات التي تُقدم للمواطن، وبناء على قرار مدير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بتشكيل لجنة مشتركة بين المركز الوطني لمكافحة الأمراض ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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