«سرت» تعلن عن خطتها لمواجهة وباء كورونا بالمدارس والمؤسسات التعليمية

عقد رئيس وأعضاء لجنة التوعية ببلدية سرت اجتماعا موسعا، اليوم الإثنين، مع مراقب التعليم بالبلدية، وبحضور رئيس وأعضاء اللجنة الاستشارية بمراقبة تعليم سرت.

وأكدت بلدية سرت، في بيان لها اليوم الإثنين، أن ذلك يأتي حرصا على سلامة الطلاب الدارسين فى مختلف المراحل التعليمية “التعليم المبكر” الأساسي “الثانوي” ببلدية سرت ولضمان بئية تعليمية آمنة من خلال التقيد بأعلى درجة للاحتراز من تفشي جائحة كورونا.

ولفت البيان، إلى أن الاجتماع جاء فى إطار تفعيل قرار رئيس المجلس التسييرى لبلدية سرت رقم 48 لسنة 2020 بشأن تشكيل لجنه توعوية على مستوى بلدية سرت تناط لها مهمة إعداد برنامج متكامل بالمؤسسات التعليمه والخدمية بشأن الوقاية من جائحة كورونا.

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على شروع اللجنة في زيارة المؤسسات التعليمية ومباشرة أعمال التوعيه بها وتكليف مديرو المدارس بالتعاون مع اللجنة وتسهيل مهامها وتنفيذ تعليماتها التوعوية بكل دقه واتخاذ كل الإجراءات الاحترازيه وتنفيذ توصيات اللجنه الطبية الاستشارية بالخصوص، بحسب البيان.

وأوضح البيان، أن مراقبة التعليم بالبلدية، تتولى تنويه كافة إدارات المدارس لتوخي أعلى درجات الاحتراز من الجائحة والتقيد بما يصدر من خطط وتعميمات من اللجان العلمية والاهتمام بالنظافة العامة للمدارس ومراعاة التباعد الجسدى وارتداء الكمامات للطلاب .