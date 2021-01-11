«الكهرباء ولجنة الأزمة» تراجعان عمليات الإنارة واحتياجات المدينة الرياضية في بنغازي

قام رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية الدكتور “فخري المسماري”، مساء هذا اليوم الإثنين، بجولة تفقدية للمدينة الرياضية بمدينة بنغازي .

واطلع “فخري المسماري”، خلال جولته، والتي كانت برفقة رئيس لجنة الأزمة بالقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية اللواء “هاشم بورقعة” على نسب إنجاز الإنشاءات الجديدة داخل المدينة الرياضية من حيث المضمار الرياضي وكذلك الصيانات التي تجري داخل هذا الصرح المهم والعريق ، بحسب بيان صادر عن الهيئة العامة للكهرباء.

كما بحث رئيس لجنة الأزمة اللواء “هاشم بورقعة” مع رئيس الهيئة الدكتور”فخري المسماري ” توفير كافة احتياجات ونواقص الكهرباء داخل المدينة الرياضية من حيث الإنارة وآلية استكمالها لتظهر المدينة الرياضية بحلة جميلة بعد الانتهاء من أعمال الصيانة داخلها .

وثمن رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية، دور لجنة الأزمة والأعمال التي تقوم بها والتي تهدف إلي خدمة الشباب والدفع بهم في شتى المجالات الرياضية.