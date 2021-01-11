عقيله صالح يلتقي رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي

التقى رئيس مجلس النواب المستشار “عقيله صالح”، رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي “جيرارد لارشيه” في مستهل زيارته إلى العاصمة الفرنسية باريس .

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد بحث “عقيله صالح” مع رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل تطويرها والتعاون المشترك بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.

وبدأ رئيس مجلس النواب الليبي عقيله صالح، زيارة رسمية للعاصمة الفرنسية باريس، اليوم الإثنين، بعد تلقيه دعوة رسمية من سلطات البلاد.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق قوله إن الزيارة “تمت بدعوة رسمية، وتستغرق يومين”​​​.