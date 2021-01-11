ليبيا الان

عقيله صالح يلتقي رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي

تم النشر منذُ 21 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

التقى رئيس مجلس النواب المستشار “عقيله صالح”، رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي “جيرارد لارشيه” في مستهل زيارته إلى العاصمة الفرنسية باريس .

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد بحث “عقيله صالح” مع رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل تطويرها والتعاون المشترك بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.

وبدأ رئيس مجلس النواب الليبي عقيله صالح، زيارة رسمية للعاصمة الفرنسية باريس، اليوم الإثنين، بعد تلقيه دعوة رسمية من سلطات البلاد.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق قوله إن الزيارة “تمت بدعوة رسمية، وتستغرق يومين”​​​.

الوسوم

رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي عقيله صالح فرنسا ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • اتمنى ان يطلب عقيلة صالح من رئيسة مجلس النواب الامريكى تشكيل لجنة تحقيق فى دور ترمب فى دعم الارهاب بليبيا عن طريق اعطاء دور اخضر لاردوغان بنقل ارهابيين واسلحة امريكية الى ليبيا فى طائرات وسفن مدنية وهى جريمة حرب طبقا للقانون الدولى

    رد