أعلنت الشركة العامة للكهرباء، مساء اليوم الأحد، عن سرقة 3979 متر أسلاك كهرباء بمناطق مختلفة بالمنطقة الغربية، ما أدى إلى انقطاع التيار عن عدد من المحولات ومنازل المواطنين بحسب ما نشرته الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأكدت الشركة «سرقة خط أولاد شكر ضغط عالي من 11/30 قوقاس مسافة 1350متر الأمر الذي أدى إلى فصل المحول المغذي لبعض المواطنين، وكذلك سرقة أسلاك ضغط منخفض مسافة 900 متر على نفس المحول بمنطقة أولاد شكر بدائرة توزيع الساحل التابعة لإدارة توزيع المرقب».

كما «تم بدائرة توزيع ترفاس بإدارة توزيع الغربية سرقة 1100 متر أسلاك كهرباء على خط البوحميرية مما تسبب ذلك في فقد التغذية نحو 14 محول وبهذا العمل الإجرامي انقطع التيار الكهربائي على أجزاء واسعة من المنطقة».

وأضافت الشركة أنه «تم أيضا بدائرة توزيع جنوب زليتن بإدارة توزيع زليتن سرقة خط الوكالة 11 ك.ف ضغط عالي مسافة 600 متر الأمر الذي أدى إلى فصل التغذية نحو 5 محولات».

وأشارت الشركة كذلك إلى «سرقة كوابل كهربائية لمحطة جاهزة الخدمات وسط العزيزية مسافة 29 متر ما أدى ذلك إلى انقطاع التيار الكهربائي على عدد من المواطنين والدوائر الحكومية وسط مدينة العزيزية».

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