توافق مصري فرنسي على ترسيخ المسار السياسي في ليبيا

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، الأحد، في القاهرة، مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصري، إن السيسي ولودريان توافقا “حول تضافر الجهود المشتركة بين الجانبين لترسيخ المسار السياسي على نحو شامل يتناول كافة جوانب الأزمة الليبية، ويسهم في القضاء على الإرهاب، ويحافظ على موارد الدولة ومؤسساتها الوطنية، ويحد من التدخلات الخارجية”.

وأضاف المتحدث، في بيان، أن لودريان أعرب عن تثمين بلاده للجهود المصرية بقيادة السيسي لتثبيت الأوضاع الميدانية في ليبيا خلال الفترة الماضية.

وأشار المتحدث إلى أن اللقاء شهد متابعة عدد من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، وتم التباحث أيضاً بشأن سبل تعظيم التعاون بين مصر وفرنسا في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، خاصةً في منطقة الساحل الأفريقي.

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