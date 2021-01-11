صالح يستعين بفرنسا لدعمه في الوصول إلى منصب رئيس المجلس الرئاسي

أعلن المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، اليوم الاثنين، أن رئيس المجلس عقيلة صالح، وصل مساء اليوم إلى العاصمة الفرنسية باريس.

وأوضح بليحق، في بيان رسمي، أن زيارة صالح لفرنسا جاءت بدعوة رسمية من مجلس الشيوخ الفرنسي.

وذكر بليحق أنه يرافق صالح خلال زيارته لفرنسا، ضمن الوفد الرسمي، رئيس لجنة الخارجية بالمجلس يوسف العقوري، ورئيس اللجنة التشريعية رمضان شمبش، وعضو المجلس سعيد امغيب.

وأضاف بليحق، أن صالح سيلتقي عددا من المسؤولين الفرنسيين خلال زيارته إلى باريس.

وأفادت مصادر صحفية، أن صالح يقوم بالتواصل مع كافة القوى الفاعلة في ليبيا، ليكون له منصب في المجلس الرئاسي الجديد.

وتأتي هذه الزيارة عقب تصريحات وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا، بأنه مستعد لتولي رئاسة الحكومة المقبلة.وهناك أنباء متداولة أن هناك تحالفا شبه معلن بين باشاغا وصالح، ليكون لهما دور في المجلس الرئاسي الجديد والحكومة.

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