تقارير :أجنحة الشام تنقل مساعدات أممية إلى ليبيا رغم الحظر المفروض عليها

أعلنت تقارير إعلامية أن منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة استخدمت شركة الطيران السورية ”أجنحة الشام“ الخاصة، التي تخضع لعقوبات أمريكية لنقل المساعدات الطبية إلى ليبيا.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية في ليبيا، عبر تغريدة على ”تويتر“، اليوم الإثنين، أن أكثر من 16 طنًا من الأدوية والإمدادات والمعدات الطبية، أرسلت من مستودعات منظمة الصحة العالمية في دبي إلى مطار بنينا في مدينة بنغازي الليبية.

وتظهر الصورة التي أرفقتها المنظمة مع تغريدتها على ”تويتر“ أن الطائرة التي استخدمت لنقل المساعدات تتبع لشركة أجنحة الشام السورية، بحسب الشعار الملصق على هيكل الطائرة.