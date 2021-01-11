أنباء عن قيام “الخطوط الأفريقية” برفع أسعار تذاكرها بنسبة 17 %

أفادت مصادر صحفية، اليوم الاثنين، أن شركة الخطوط الجوية الأفريقية قامت بزيادة أسعار تذاكرها بنسبة 17‎%‎.

وذكرت المصادر، أن الخطوط الأفريقية كانت قد كشفت بالأمس أسعار الوقود الجديدة التي سيتم التعامل بها مع شركات الطيران الليبية.

وأوضحت المصادر، أن قيمة الجالون الواحد للرحلات الداخلية 0.391 دينار، أما الرحلات الخارجية 0.781 دينار، لافتة إلى أنه في حين أن الرحلات المؤجرة 1.426 وبالدولار 0.32 سنت.

وتوقعت المصادر أن يتم العمل بهذه الأسعار في القريب العاجل، لافتة إلى أن ذلك سيؤثر حتماً على أسعار التذاكر بصفة عامة.

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