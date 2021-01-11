ندوة علمية بسبها حول التأمين الطبي

عقدت هيئة التأمين الطبي بسبها ندوة علمية حول التعريف بهذا المجال، وقوانينه ومراحله وسبل تعزيزه، بمشاركة عدد من المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة في سبها والجنوب.
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قناة ليبيا
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