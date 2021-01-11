أستاذ اقتصاد: مصرف ليبيا المركزي ساهم في ارتفاع الأسعار

قال أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي عطية المهدي الفيتوري، إن سعر رغيف الخبز في ارتفاع منذ مدة والحكومة عاجزة عن المراقبة وفرض سعر معين على المخابز، مشيرًا إلى أن حجم الرغيف يتغير فلا يوجد حجم أو وزن محدد له

وأوضح الفيتوري، أن مصرف ليبيا المركزي يساهم في ارتفاع الأسعار بطريقة غير مباشرة، عبر عدم فتح اعتمادات كافية للسوق، مشيرًا إلى أن محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير يتحجج بسرعة استنزاف الاحتياطيات، وسط اتهامات تلاحقه بالفساد والمحاباة في منح الاعتمادات.

وأكد الفيتوري، أن استقرار الاقتصاد أهم من انخفاض حجم الاحتياطيات، لأن الاحتياطيات غرضها استقرار الاقتصاد، بالإضافة إلى أن ليبيا تملك احتياطيات تكفيها لأكثر من خمس سنوات حتى وإن أغلقت محابس النفط.

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